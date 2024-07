Un témoignage vivant de l'histoire et de la culture du Togo

En assistant aux luttes traditionnelles des Evala en pays kabyé, dans le nord du Togo, le président Faure Essozimna Gnassingbé a une nouvelle fois manifesté son soutien à l'expression culturelle et à la préservation des traditions dans la Kozah.

Les luttes Evala, qui sont bien plus qu’un simple sport, représentent une véritable histoire, une culture vivante et des racines ancestrales profondément enracinées dans la société kabyé.

Les luttes Evala sont un événement annuel de grande importance pour les communautés kabyé. Elles marquent un rite de passage pour les jeunes hommes, symbolisant leur transition vers l'âge adulte. Ce rituel, qui mêle force physique, endurance et esprit de camaraderie, est l'occasion pour les jeunes lutteurs de prouver leur valeur et leur bravoure devant leurs familles et la communauté toute entière.

Présent lors de ces festivités, le président Faure Gnassingbé a souligné l'importance de telles manifestations culturelles pour la cohésion sociale et l'identité nationale. En encourageant l'expression culturelle à travers les luttes Evala, le président réaffirme l'engagement du gouvernement togolais à soutenir et préserver les traditions ancestrales.

« Les luttes Evala ne sont pas seulement une démonstration de force et de compétence physique, mais elles incarnent également des valeurs de respect, de solidarité et d'héritage culturel. En soutenant ces traditions, nous renforçons notre identité et notre unité nationale », a déclaré Faure Gnassingbé.

Une Tradition Ancestrale

Les luttes Evala sont enracinées dans l'histoire des Kabyé et font partie intégrante de leur patrimoine culturel. Chaque année, des milliers de personnes se rassemblent pour assister à ces combats, qui se déroulent dans une atmosphère de fête et de célébration. Les chants, les danses et les rites accompagnant les luttes ajoutent à la richesse et à la diversité de cet événement unique.

La participation active et le soutien du président Faure Gnassingbé à cet événement soulignent l'importance de la préservation et de la transmission des traditions culturelles aux générations futures. En encourageant les jeunes à participer et à respecter ces rites, le président promeut une continuité culturelle essentielle pour le développement harmonieux de la société togolaise.

Les luttes Evala en pays kabyé ne sont pas seulement un spectacle sportif, mais un témoignage vivant de l'histoire et de la culture du Togo.

En assistant à ces luttes, le président Faure Gnassingbé envoie un message fort en faveur de la préservation des traditions et de l'encouragement de l'expression culturelle.

Cet engagement envers la culture et les traditions ancestrales est essentiel pour renforcer l'identité nationale et favoriser une société togolaise unie et fière de ses racines.

Pour le peuple kabyé et pour tous les Togolais, les luttes Evala demeurent un symbole de force, de courage et de patrimoine vivant, un héritage que le président Faure Gnassingbé s'efforce de protéger et de promouvoir pour les générations à venir.