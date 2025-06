Une déferlante d’énergie et de sons

Après avoir secoué Kara et enflammé Lomé, Afro Vibes Togo a mis le feu dimanche soir à Kpalimé, Aného et Sokodé, clôturant en beauté une édition 2025 de la Fête de la Musique pas comme les autres.

Du groove, des beats, des tenues colorées, des vibes survoltées : c’était LA grande fête du son, du style et de la joie de vivre version 100% togolaise !

Dès les premières notes, les rues se sont transformées en dancefloors géants. Bass qui fait vibrer le bitume, lumières qui transpercent la nuit, et une foule en fusion, toutes générations confondues.

On a vu des mamans danser sur du coupé-décalé, des ados reprendre les refrains rap à tue-tête, des petits qui bougeaient sur du gospel urbain. Même les grands-pères esquissaient quelques pas de danse.

Côté scène, c’était le feu ! Jeunes pépites et artistes confirmés ont pris le micro pour livrer des performances XXL. Shows engagés, chorés millimétrées, voix puissantes… sans oublier les DJ déchaînés qui ont fait bondir la foule avec des mixes explosifs. Un vrai cocktail d’émotions et d’énergie pure.

Mais Afro Vibes Togo, c’est plus qu’un simple festival. C’est une célébration de la richesse culturelle du Togo. Entre rythmes traditionnels revisités, tenues ancestrales twistées façon streetwear, et un public fier de ses racines, la vibe était authentique. La fête a montré une chose : le Togo a du talent, du style et du cœur.

Une envie : recommencer… vite !

Pour les organisateurs comme pour les participants, c’est un carton plein. Certains rêvent déjà de faire d’Afro Vibes Togo un événement annuel, qui fera danser tout le pays. Kara, Lomé, Sokodé, Kpalimé, Aného... et pourquoi pas Dapaong, Atakpamé ou Tsévié l’année prochaine ?

Afro Vibes Togo a fait le show. Mission accomplie. Vivement le prochain round !