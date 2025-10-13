20 000 logements sociaux en projet

Les autorités réaffirment leur engagement en faveur d’un développement urbain durable à travers le déploiement de projets de logements sociaux. Objectif : garantir un avenir urbain plus sûr, plus résilient et plus équitable pour l’ensemble de la population.

Conformément à la feuille de route gouvernementale, plusieurs initiatives sont portées par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, dirigé par Kodjo Sévon-Tépé Adedze. Ces actions visent à repenser l’occupation spatiale du territoire, tout en intégrant les enjeux climatiques, environnementaux et énergétiques.

Au cœur de cette politique, la construction de logements durables et abordables se positionne comme un levier essentiel. Des projets structurants sont en cours, notamment sur le site de Kpome Dalavé, d’une superficie de 1 177 hectares, destiné à accueillir 20 000 logements sociaux.

D’autres sites ont également été identifiés, notamment Yokoè-Kopegan (1,34 ha) et Sagbado-Avoèmé (2,64 ha), situés dans la commune du Golfe 7. Ces projets s’inscrivent dans la volonté de décongestionner le centre-ville de Lomé en créant de nouveaux pôles d’habitat bien aménagés.

Le gouvernement entend proposer un cadre de vie moderne, intégrant les normes en matière d’aménagement, d’énergie, d’eau, d’assainissement et de télécommunications. Ces logements seront pensés pour s’adapter aux exigences actuelles de la transition énergétique et de la résilience climatique.