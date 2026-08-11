9,84 milliards de FCFA pour l'eau potable à Lomé

Le Projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de Lomé (AEP Lomé Phase 2) mobilise 9,84 milliards de Fcfa pour renforcer les capacités de production, de stockage et de distribution d'eau potable dans le Grand Lomé, avec le soutien financier de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne.

Le projet prévoit une augmentation de la production de 15 000 m³ d'eau par jour, ainsi que la construction de cinq châteaux d'eau à Zossimé, Alinka, Logoté/Sagbado, Attiégou et Dangbessito. À Attiégou, le château d'eau déjà réalisé dispose d'une capacité de 400 m³ et vient renforcer le stockage et la distribution dans l'agglomération.

Plus de 200 000 nouveaux bénéficiaires

Cette seconde phase vise à étendre l'accès à l'eau potable à plus de 200 000 habitants supplémentaires.

Le programme comprend également des forages, la construction de conduites d'adduction et l'extension des réseaux de distribution. Des travaux ont notamment été menés à Agoè-Nord, à l'EPP Kotokoli Zongo et à Zossimé, afin de renforcer l'alimentation de plusieurs secteurs et de connecter les nouvelles ressources aux infrastructures existantes.

Le projet inclut aussi un volet dédié au contrôle de la qualité de l'eau. Un laboratoire d'analyse de l'eau potable et des eaux usées a été mis en service au centre de traitement de Cacavéli.