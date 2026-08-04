L'Afrique invente ses propres outils agricoles

Rapprocher la technologie du terrain, donner aux jeunes les moyens d'inventer leurs propres solutions agricoles : c'est le pari du programme Timbuktoo, porté par le PNUD.

Organisée à l'UniPod Togo, au sein de l'Université de Lomé, la rencontre qui s’est déroulée lundi, a rassemblé des représentants du Bénin, de Guinée Conakry, du Mali, de Mauritanie et du Togo.

Derrière les questions de production, de rendement ou de sécurité alimentaire se cache un enjeu plus simple : donner aux acteurs locaux les moyens de créer eux-mêmes des solutions adaptées à leurs réalités. Difficultés d'accès aux équipements, gestion de l'eau, pertes après récolte, manque d'outils pour les petits producteurs : le secteur agricole, qui fait vivre une grande partie des populations africaines, ne manque pas de défis. Et c'est justement là que l'innovation peut faire la différence.

Bâtir un écosystème où étudiants, jeunes entrepreneurs et innovateurs peuvent expérimenter, fabriquer et répondre concrètement aux besoins de leurs communautés, ce sont là les priorités.

Chaque UniPod devrait ainsi développer plusieurs prototypes fonctionnels dans les prochains mois.