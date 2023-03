Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s’appuie sur la société civile pour mettre en oeuvre des projets de développement.

293 millions de Fcfa ont été octroyés mercredi à 16 OSC dans le cadre du Programme de Microfinancements du Fonds pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM).

Différentes initiatives communautaires seront engagées portant sur la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement, le renforcement de la résilience des populations vulnérables, la gestion rurale ou la valorisation des déchets.

Cette nouvelle aide porte à 2 milliards les appuis cumulés du PNUD pour 144 projets menés au Togo depuis 2019 avec ce Fonds.

Le Programme de Microfinancements du Fonds pour l'Environnement Mondial est un programme institutionnel mondial du FEM, mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et exécuté par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS).

Sur la base du principe Action locale, Impact mondial, le PMF/FEM soutient les communautés qui développent des solutions locales pour s’attaquer aux problèmes environnementaux de la planète.

Chaque année, il appuie et accompagne les ONG, les organisations communautaires de base et les communautés /populations, majoritairement pauvres et vulnérables, dans leurs efforts de conservation, de restauration et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Pour sa 7e phase opérationnelle (20-2024), la stratégie d’intervention est basée sur l’approche paysage, pour mieux intégrer les dimensions « conservation » et « développement humain » à la planification et l’utilisation des territoires.