Adélé et Namiélé : deux ranchs pour changer le visage de l'agriculture togolaise

La sécurité alimentaire ne se décrète pas, elle se cultive, elle s'élève, elle s'organise. C'est l'ambition qui sous-tend le nouveau programme d'installation de jeunes agro-pasteurs dans les ranchs de l'Adélé, en région Centrale, et de Namiélé, dans la région des Savanes.

Le chantier est à la mesure de l'enjeu. Avec une enveloppe estimée à 97 millions de dollars, financée en partenariat public-privé, le projet vise simultanément trois objectifs : renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois pour les jeunes et réduire la pauvreté dans deux régions aux immenses potentialités agricoles encore sous-exploitées.

Les bases sont posées. Les levés topographiques de 16 000 hectares à l'Adélé et 7 000 hectares à Namiélé sont achevés. Un plan d'aménagement spatial a été élaboré pour chacun des deux sites, les espaces à exploiter délimités, et les infrastructures de logement et d'élevage réhabilitées ou construites. L'étude de faisabilité, elle, est bouclée depuis plusieurs mois.

Sur le terrain, les premiers résultats sont là. Une vingtaine de jeunes ont été recrutés, formés et installés sur les deux ranchs. Deux mini-laiteries sont déjà opérationnelles, premier signe concret que le programme produit, au sens propre comme au sens figuré.

Reste la grande étape : trouver les financements pour passer à l'échelle. Le modèle PPP est tracé. Les terres sont prêtes. Les jeunes aussi.