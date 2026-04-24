Centrale de Dalouak : 36.000 panneaux solaires à installer

Plus d’un tiers des travaux ont déjà été réalisés à Dalouak, site d’une nouvelle centrale solaire réalisée par une entreprise chinoise.

Atcha-Dédji Affoh, le gouverneur de la région des Savanes, a souhaité que la centrale soit mise en service le plus rapidement possible.

Financée à hauteur de 60,5 millions d'euros par la Banque mondiale, elle disposera d'une capacité de 25 à 30 MWc, couplée à un système de stockage par batteries de 40 MWh pour garantir la stabilité du réseau, même par faible ensoleillement.

Avec environ 36 000 panneaux solaires déployés sur 52 hectares, l'infrastructure produira quelque 52 114 MWh par an, permettant d'électrifier une soixantaine de localités rurales et de desservir près de 29 000 foyers dans une région longtemps privée d'accès fiable à l'électricité.