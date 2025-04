Avec l’appui du PNUD, le Togo structure ses priorités d’investissement

Le Togo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement durable.

Avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le pays vient de se doter d’une carte d’investissement ciblée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Cet outil identifie des opportunités économiques porteuses à fort impact social et environnemental, répondant à la fois aux priorités nationales et aux exigences du développement inclusif.

La carte regroupe une dizaine d'opportunités structurées autour de cinq grands secteurs prioritaires : l’agriculture et les boissons, la fabrication et la transformation, les infrastructures, les énergies renouvelables et les services (éducation, santé, finance, TIC).

L’agroalimentaire figure en tête, avec un classement affiné des filières selon leur potentiel de marché et d’emploi. Trois groupes ont été identifiés :

Filières à fort potentiel de marché et d’emploi : ananas, apiculture, aquaculture, champignon, fonio, karité, légumes, racines et épices, sésame, soja.

Filières à marché assuré, mais à moindre potentiel d’emploi : anacarde, arachide, aviculture, cacao, café, coton, mangue, manioc, petits ruminants, riz.

Filières à potentiel plus limité : élevage d’escargots ou de lapins, production de lait, palmier à huile.

Chaque opportunité est accompagnée d’un modèle d’affaires inspiré à la fois des bonnes pratiques du secteur privé et des priorités définies par le gouvernement togolais. L’objectif est clair : offrir aux investisseurs une visibilité sur le rendement économique tout en assurant un impact concret sur les ODD.

« Ces modèles d’affaires envisagés permettront non seulement de garantir un retour sur investissement, mais aussi de contribuer significativement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable », a déclaré Seynabou Diaw-Ba, Représentante Résidente Adjointe du PNUD au Togo.

Outre l’agro-industrie, le Togo entend mobiliser les investisseurs autour de projets d’infrastructures, de logements sociaux, d’accès à l’électricité par les énergies renouvelables, ou encore dans les services sociaux de base. Ces secteurs sont jugés stratégiques pour amorcer la transformation structurelle de l’économie togolaise et renforcer la résilience des populations.

Cette initiative confirme l’engagement du Togo à faire de l’investissement un levier central de son développement durable, à travers une approche intégrée, structurée et orientée vers l’impact. Une démarche exemplaire pour d’autres pays de la sous-région.