Un levier contre l’extrémisme : Dapaong accueille un centre dédié aux métiers artisanaux

Dans un contexte de crise sécuritaire persistante au nord du Togo, le gouvernement mise sur des solutions durables et inclusives pour prévenir l’enrôlement des jeunes dans les groupes terroristes.

Parmi les initiatives concrètes figure la construction d’un centre régional de l’artisanat à Dapaong, chef-lieu de la région des Savanes.

Les travaux, actuellement en cours, visent à doter la région d’un espace multifonctionnel dédié à la formation, à la création et à la valorisation des métiers artisanaux.

L’objectif est de professionnaliser le secteur, de renforcer la compétitivité des artisans locaux, et de faire de l’artisanat un moteur d’emploi et de stabilité économique dans une région fragilisée.

« Il est essentiel d'avoir une infrastructure de ce type, qui non seulement valorise notre savoir-faire traditionnel, mais pousse également à l'excellence et à la qualité dans la chaîne de valeur textile », a déclaré Kayi Mivedor-Sambiani, ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale, lors d’une visite sur place.

Prévu pour être achevé d’ici la fin de l’année, le centre contribuera à l’autonomisation économique de la jeunesse, à travers la formation professionnelle et la création d’emplois qualifiés.

Un moyen concret de lutter contre la vulnérabilité sociale et de renforcer la résilience des communautés locales face aux menaces sécuritaires.