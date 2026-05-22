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Bakou-Atakpamé : volonté de coopération décentralisée

Le Togo compte tirer profit du 13ᵉ Forum urbain mondial (WUF13), dont la clôture intervient ce vendredi à Bakou, en Azerbaïdjan, sous l’égide d’ONU-Habitat.

Komlan Mensah Kassamada © DR

Le Togo compte tirer profit du 13ᵉ Forum urbain mondial (WUF13), dont la clôture intervient ce vendredi à Bakou, en Azerbaïdjan, sous l’égide d’ONU-Habitat.

Organisé autour du thème « Loger le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », l’événement a rassemblé plus de 45 000 participants venus de 182 pays pour débattre des défis liés au logement, à l’urbanisation et au changement climatique.

Le Togo y était représenté notamment par le maire de la commune Ogou 1 (Atakpamé), Komlan Mensah Kassamada, qui a participé à plusieurs sessions consacrées au financement climatique, à la résilience urbaine et aux solutions fondées sur la nature.

L’élu local a également pris part à une table ronde d’investisseurs portant sur le rôle des banques multilatérales dans le financement du logement durable au niveau local.

Pour le maire d’Ogou 1, ces échanges ouvrent des perspectives concrètes pour Atakpamé, notamment en matière d’accès aux financements verts, de coopération internationale et de développement de projets urbains durables capables de renforcer la résilience climatique de la ville.

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