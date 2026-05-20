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L'urbanisme prend forme en région

Treize communes pilotes, dont Vo 2, Amou 2, Tchaoudjo 2, Kozah 2, Blitta 1, Dankpen 1 et Haho 1, disposent désormais de leur Plan local d'urbanisme (PLU).

13 communes ont leur feuille de route urbaine © republicoftogo.com

Treize communes pilotes, dont Vo 2, Amou 2, Tchaoudjo 2, Kozah 2, Blitta 1, Dankpen 1 et Haho 1, disposent désormais de leur Plan local d'urbanisme (PLU).

Un PLU, c'est en quelque sorte la carte d'identité territoriale d'une commune. Ce document de référence définit précisément comment le sol communal est organisé et utilisé : où construire des habitations, où implanter des activités économiques, quels espaces naturels protéger, où installer les équipements publics. Il s'agit d'un outil juridiquement contraignant qui encadre toute décision d’aménagement, et qui permet d'éviter le développement anarchique, les constructions illégales et les conflits fonciers.

Sans planification, les villes et communes croissent de façon désordonnée, creusant les inégalités entre territoires. Avec ces PLU, les 13 communes pilotes disposent d'une feuille de route claire pour leur développement, durable, inclusif et harmonieux.

A terme, les 117 communes togolaises devraient disposer de ces instruments de planification.

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