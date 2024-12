Banque mondiale : le Togo obtient un financement de 200 millions de dollars

La Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) afin de soutenir des réformes ambitieuses visant à promouvoir une agriculture plus productive et durable, accélérer l'électrification rurale, renforcer la résilience climatique, améliorer le capital humain et la protection des populations vulnérables, et dégager des marges budgétaires nécessaires pour des investissements prioritaires.