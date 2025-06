Café-cacao : qualité et rendements

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement des Filières Café et Cacao, le Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC) soutient activement l’Unité Technique Café Cacao dans la formation des techniciens et chefs des centres de production pour améliorer les rendements et la qualité.

Un atelier de renforcement des capacités s’est déroulé en début de mois.

À terme, l’initiative vise à créer 60 champs écoles, répartis entre caféiculteurs et cacaoculteurs.

Ce projet est soutenu par Enselme Gouthon, secrétaire général du CCFCC.