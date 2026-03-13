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Campagne de vaccination de 5 000 animaux dans la région des Savanes

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, une vaste campagne de vaccination animale est en cours.

Vacciner pour survivre © republicoftogo.com

Dans la région des Savanes, au nord du Togo, une vaste campagne de vaccination animale est en cours.

Initiée par le ministère de l’Agriculture,  en collaboration avec des ONG, l'opération cible 5 000 animaux, volailles, caprins, bovins et ovins,  contre des maladies comme la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB).

La campagne s'inscrit dans le cadre du projet ACTIF (Appui aux Communautés Transfrontalières vulnérabilisées par l'Insécurité et la Fragilité ), une initiative de 18 mois couvrant le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée Conakry. 

Au Togo, le projet prévoit également la construction de points d'eau pour animaux, le développement d'infrastructures d'élevage et la formation des éleveurs pour bâtir une résilience durable dans des communautés durement touchées par la crise sécuritaire régionale.

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