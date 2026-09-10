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Cantines : davantage de produits locaux pour les élèves

Le gouvernement veut renforcer le lien entre l’alimentation scolaire et l’agriculture locale. Le ministre de l’Éducation nationale, Mama Omorou, a annoncé l’introduction de davantage de produits du terroir dans les cantines, notamment plusieurs plats à base d’igname, pour diversifier les menus et soutenir les producteurs.

Un levier éducatif et agricole © republicoftogo.com

Le gouvernement veut renforcer le lien entre l’alimentation scolaire et l’agriculture locale. Le ministre de l’Éducation nationale, Mama Omorou, a annoncé l’introduction de davantage de produits du terroir dans les cantines, notamment plusieurs plats à base d’igname, pour diversifier les menus et soutenir les producteurs.

« Nourrir nos enfants avec ce que nos terres produisent, c’est nourrir l’avenir du Togo », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« atteindre l’assiette, c’est atteindre la souveraineté ».

Cette orientation s’inscrit dans la politique nationale d’alimentation scolaire, devenue un levier à la fois éducatif et social. 

Encadrée par la loi de 2020 elle vise à offrir un repas chaud aux élèves, surtout dans les zones vulnérables, afin d’améliorer la fréquentation et de limiter les abandons. Le modèle privilégie de plus en plus les achats auprès de petits producteurs locaux.

Les chiffres illustrent l’extension du dispositif. Dans les Savanes, le nombre d’élèves bénéficiant d’un repas chaud est passé de 56 651 en 2024 à 67 215 en 2025, soit une hausse d’environ 19 %.

La même année, la Kara comptait 34 893 bénéficiaires, contre 21 712 dans la région Maritime. Le programme bénéficie d’un appui financier et technique du Groupe de la Banque mondiale.

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