Rubriques

Tendances:
Développement

Cantines scolaires : le Togo parie sur ses propres ressources

Mieux nourrir les élèves grâce aux ressources locales, c’est l'ambition du projet CRISP-UL, lancé par les universités publiques pour la période 2026-2028.

Manger local, manger sain © republicoftogo.com

Mieux nourrir les élèves grâce aux ressources locales, c’est l'ambition du projet CRISP-UL, lancé par les universités publiques pour la période 2026-2028.

Soutenue par le Centre de recherches pour le développement international du Canada (CRDI), cette initiative vise à concevoir des modèles d'approvisionnement durables et résilients pour les cantines scolaires, en privilégiant les produits agricoles locaux.

Pluridisciplinaire, le projet combine sciences sociales, agronomiques et naturelles pour répondre à des enjeux majeurs : sécurité alimentaire, résilience climatique et inclusion sociale. Des sites expérimentaux testeront des pratiques agroécologiques, des jardins scolaires et des petits élevages, autant de leviers pour garantir des denrées de qualité aux élèves.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Cinq ans d'engagements, un bilan à défendre

Le Togo sera au rendez-vous de juillet 2026. Le pays a confirmé sa participation au Forum politique de haut niveau sur les Objectifs de développement durable (ODD) qui se tiendra à New York, où il présentera son cinquième rapport national sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

Un bon Plan

Un bon Plan

Plan International Togo, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, a lancé samedi à Blitta (région Centrale) un projet destiné à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.