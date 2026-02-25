Rubriques

Tendances:
Développement

Les leviers de la montée en puissance électrique

Le Togo affiche une progression rapide de son taux d’accès à l’électricité et se dit confiant quant à l’atteinte de la couverture universelle à l’horizon 2030. 

Progression rapide vers l’objectif 2030 © republicoftogo.com

Le Togo affiche une progression rapide de son taux d’accès à l’électricité et se dit confiant quant à l’atteinte de la couverture universelle à l’horizon 2030. 

De 45,6 % en 2019, le taux national a dépassé les 75 % à fin 2025, selon des chiffres communiqués par le ministère de l’Énergie.

Cette dynamique place le pays au-dessus de la moyenne de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), estimée à 57,4 %.

Cette accélération repose sur plusieurs leviers. Le déploiement massif du réseau, soutenu par le programme « Fonds Tinga », a permis plus de 82 000 branchements à coût réduit en moins de deux ans. Parallèlement, plus de 6 000 km de lignes moyenne tension ont été construits à travers le territoire.

Le solaire constitue un autre pilier de la stratégie. Le programme Cizo a déjà équipé plus de 312 600 foyers ruraux en kits solaires individuels. À cela s’ajoutent des projets structurants comme la centrale solaire de Blitta (70 MWc) et l’initiative AfricaSolar Belt, destinés à renforcer la production nationale et la souveraineté énergétique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un bon Plan

Un bon Plan

Plan International Togo, en partenariat avec le ministère de l’Environnement, a lancé samedi à Blitta (région Centrale) un projet destiné à renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.