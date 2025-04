Cap sur 72 % de couverture en eau potable en 2025

Le gouvernement renforce ses efforts en matière d’accès à l’eau potable. Pour l’année 2025, les pouvoirs publics ambitionnent d’élever le taux national de desserte à 72 %, contre 70,77 % en 2024.

En milieu urbain, le taux passera de 72,04 % à 76 %, tandis qu’en semi-urbain, il atteindra 63 %, contre 60,05 % l’année précédente. Le monde rural est également concerné, avec une prévision de 79 %, en progression par rapport aux 76,51 % enregistrés en 2024.

Pour y parvenir, le gouvernement prévoit la construction de 205 Postes d’Eau Autonome (PEA). Ces infrastructures, comprenant un forage, un réservoir de stockage et plus de 200 robinets de puisage, seront implantées notamment dans les régions des Plateaux (87), des Savanes (85), de la Centrale (18) et de la Kara (15).

En complément, 388 forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) seront réalisés, dont 271 dans les Savanes et 117 dans la Kara, zones identifiées comme prioritaires.

Le plan prévoit également la pose de 56 kilomètres de réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable : 33 km dans les Plateaux, 16 km dans la Maritime et 7 km dans la Centrale.

Ces projets viennent consolider les acquis de 2024, qui ont vu la réalisation de 11 mini-systèmes d’alimentation en eau potable (mini-AEP) à travers le pays.

Par ces actions, le gouvernement entend rapprocher l’eau potable des populations les plus vulnérables et améliorer durablement la qualité de vie sur l’ensemble du territoire.