Rubriques

Tendances:
Développement

Cercle vertueux pour les cantines scolaires

Le Programme alimentaire mondial (PAM), le gouvernement la KfW (Banque de développement allemande) et la FAO ont lancé à Kara une opération d'envergure : distribuer 780 tonnes de semences et d'engrais à près de 10 000 producteurs des régions de la Kara et des Savanes, pour un investissement de 735 500 euros.

Du producteur aux élèves © republicoftogo.com

Le Programme alimentaire mondial (PAM), le gouvernement la KfW (Banque de développement allemande) et la FAO ont lancé à Kara une opération d'envergure : distribuer 780 tonnes de semences et d'engrais à près de 10 000 producteurs des régions de la Kara et des Savanes, pour un investissement de 735 500 euros.

L'idée est simple et efficace : chaque bénéficiaire cultivera 0,5 hectare, et les récoltes alimenteront les cantines de 160 écoles ciblées. Objectif : que les élèves mangent local, et que les producteurs aient un marché stable garanti.

« Faire en sorte que les aliments consommés dans les cantines scolaires proviennent de plus en plus des exploitations agricoles locales, telle est la philosophie », explique Moïse Ballo, représentant résident du PAM au Togo.

Au-delà des intrants, les producteurs bénéficieront d'un accompagnement technique pour améliorer leurs rendements et la résilience climatique.

C'est un cercle vertueux : des cantines mieux approvisionnées, des agriculteurs avec des revenus réguliers et des enfants qui mangent à leur faim.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Professionnaliser les coopératives pour mieux les reconnaître

Professionnaliser les coopératives pour mieux les reconnaître

« C'est la coopérative qui nourrit le Togo. Sans les coopératives agricoles, le pays ferait face à d'importantes difficultés pour se nourrir. » Le constat de Baudouin Kola, délégué Afrique de l'Alliance coopérative internationale (ICA) pour le Togo, est sans appel.

Une nouvelle approche du commerce

Une nouvelle approche du commerce

Le marché de Vogan fait peau neuve. Dans le cadre du Programme d'appui aux populations vulnérables (PAPV), de nouvelles infrastructures marchandes ont été inaugurées vendredi dans cette ville de la région Maritime.

Une agriculture plus vertueuse ... et plus rentable

Une agriculture plus vertueuse ... et plus rentable

La Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT) a lancé jeudi à Atakpamé un projet de promotion des cultures régénératrices dans la filière cotonnière, avec l'appui d'Olam Global CRS et le soutien financier de l'African Cotton Foundation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.