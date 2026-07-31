Kpalimé sous tension : l'UE lance son nouveau pari énergétique

Kpalimé, prochain grand chantier énergétique du Togo. L'Union européenne a présenté jeudi ses perspectives pour le secteur de l'énergie, avec un nouveau projet de production renouvelable dans la région des Plateaux, destiné à accélérer la transition énergétique et le développement socioéconomique.

Concentré sur la région de Kpalimé, le projet s'articule autour de trois priorités : améliorer l'accès équitable des populations et du secteur productif à une électricité propre et durable, soutenir le développement inclusif du territoire, et renforcer la gouvernance ainsi que les compétences du secteur, en associant davantage les acteurs locaux à la planification énergétique.

Ce nouveau chantier vient consolider un bilan déjà solide. Selon l'UE, 1,3 million de personnes sont aujourd'hui connectées grâce aux programmes en cours, avec plus de 5 % de réduction des pertes techniques.

L'Union a également contribué à l'extension de 3 200 km de réseaux électriques et au renforcement des capacités des acteurs locaux, à travers formations et outils de gestion énergétique.

Autre chiffre mis en avant : les investissements en cours dans les énergies renouvelables doivent porter la production électrique nationale à +18 %, soit un cinquième de capacité supplémentaire.