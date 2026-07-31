Rubriques

Tendances:
Développement

Kpalimé sous tension : l'UE lance son nouveau pari énergétique

Kpalimé, prochain grand chantier énergétique du Togo. L'Union européenne a présenté jeudi ses perspectives pour le secteur de l'énergie, avec un nouveau projet de production renouvelable dans la région des Plateaux, destiné à accélérer la transition énergétique et le développement socioéconomique.

Production d'énergie en hausse © republicoftogo.com

Kpalimé, prochain grand chantier énergétique du Togo. L'Union européenne a présenté jeudi ses perspectives pour le secteur de l'énergie, avec un nouveau projet de production renouvelable dans la région des Plateaux, destiné à accélérer la transition énergétique et le développement socioéconomique.

Concentré sur la région de Kpalimé, le projet s'articule autour de trois priorités : améliorer l'accès équitable des populations et du secteur productif à une électricité propre et durable, soutenir le développement inclusif du territoire, et renforcer la gouvernance ainsi que les compétences du secteur, en associant davantage les acteurs locaux à la planification énergétique.

Ce nouveau chantier vient consolider un bilan déjà solide. Selon l'UE, 1,3 million de personnes sont aujourd'hui connectées grâce aux programmes en cours, avec plus de 5 % de réduction des pertes techniques.

L'Union a également contribué à l'extension de 3 200 km de réseaux électriques et au renforcement des capacités des acteurs locaux, à travers formations et outils de gestion énergétique.

Autre chiffre mis en avant : les investissements en cours dans les énergies renouvelables doivent porter la production électrique nationale à +18 %, soit un cinquième de capacité supplémentaire.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.