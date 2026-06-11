Comment le Togo résiste à l'extrémisme violent

Sandra Ablamba Johnson, ministre, secrétaire générale de la présidence du Conseil et Gouverneur de la Banque mondiale pour le Togo, a participé le 9 juin en visio au Forum sur les fragilités organisé par la BM, consacré aux leçons tirées de la crise au Sahel.

Face à des panélistes de haut niveau, dont le vice-président de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, elle a présenté la stratégie togolaise à trois volets pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Le premier volet est préventif, reposant sur un Comité interministériel et un mécanisme d'alerte précoce. Le deuxième est militaire, à travers l'opération « Koundjoaré » dans le nord du pays. Le troisième vise le renforcement de la résilience socio-économique, notamment via le programme PURS et le projet COSO, qui a permis la réalisation de plus de 830 infrastructures communautaires bénéficiant à plus de 545 000 habitants dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'eau et l'énergie.

« La situation au Sahel nous enseigne que les crises naissent de l'accumulation de vulnérabilités : pauvreté, exclusion sociale, déficit de services publics et perte de confiance envers l'État », a-t-elle souligné, rappelant que là où l'État est absent, les groupes extrémistes s'enracinent.

La prévention est aujourd'hui l'investissement le plus rentable pour préserver durablement la paix et le développement.