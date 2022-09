Lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s’est tenue la semaine dernière, des représentants de haut niveau de gouvernements, de la société civile, du secteur privé, de la philanthropie et des organisations internationales ont convenu d'intensifier les efforts pour construire une infrastructure publique numérique (DPI) sûre, fiable et inclusive pour un monde plus durable et équitable.

A cette fin, ils se sont engagés à partager les biens publics numériques, les connaissances et à fournir un financement initial de 295 millions de dollars pour soutenir le développement et l'adoption d'une DPI inclusive, l'extension de l'assistance technique et un renforcement des capacités plus approfondi.

L'événement était organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec les gouvernements d'Estonie, d'Allemagne, de Norvège et de Sierra Leone, la Fondation Bill & Melinda Gates, l'UNICEF, Smart Africa et le Groupe de la Banque mondiale.

Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et de la Transformation digitale, participait aux discussions. L’occasion de promouvoir la solution 100% togolaise ‘Novissi’ créée dès le début de la pandémie pour aider les populations les plus défavorisées.