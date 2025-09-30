De grandes ambitions, des moyens limités

Dans la dynamique impulsée par le gouvernement en faveur d’un développement inclusif, la Commune de Golfe 7 s’illustre par la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Entre travaux d’aménagement urbain et initiatives sociales en faveur des femmes, la collectivité locale veut accélérer sa modernisation.

Comptant 26 cantons et une population estimée à plus de 100 000 habitants, Golfe 7 est l’une des entités phares du Grand Lomé. Multipliant les projets, elle ambitionne de devenir un modèle de développement local en alliant infrastructures modernes et initiatives sociales inclusives.

Reste que la municipalité manque de moyens. Elle peut compter sur la dotation de l’Etat. Pas suffisant pour boucler le budget.

Une situation dans laquelle se trouvent la plupart des 117 communes.