Rubriques

Tendances:
Développement

De grandes ambitions, des moyens limités

Dans la dynamique impulsée par le gouvernement en faveur d’un développement inclusif, la Commune de Golfe 7 s’illustre par la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Entre travaux d’aménagement urbain et initiatives sociales en faveur des femmes, la collectivité locale veut accélérer sa modernisation.

Projets structurants © republicoftogo.com

Dans la dynamique impulsée par le gouvernement en faveur d’un développement inclusif, la Commune de Golfe 7 s’illustre par la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Entre travaux d’aménagement urbain et initiatives sociales en faveur des femmes, la collectivité locale veut accélérer sa modernisation.

Comptant 26 cantons et une population estimée à plus de 100 000 habitants, Golfe 7 est l’une des entités phares du Grand Lomé. Multipliant les projets, elle ambitionne de devenir un modèle de développement local en alliant infrastructures modernes et initiatives sociales inclusives.

Reste que la municipalité manque de moyens. Elle peut compter sur la dotation de l’Etat. Pas suffisant pour boucler le budget.

Une situation dans laquelle se trouvent la plupart des 117 communes.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

13 communes en route vers la planification

13 communes en route vers la planification

Treize communes bénéficieront du soutien de l’État pour l’élaboration de documents d’orientation et d’aménagement urbain, indispensables pour une meilleure gestion de la croissance démographique et de l’urbanisation.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.