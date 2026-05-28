De l'idée à l'entreprise

Dans la région de la Kara, des jeunes entrepreneurs bénéficient d'un renforcement de capacités dans le cadre du projet IYBA SEED (Investing in Youth Business in Africa), financé par l'Union européenne, la France et l'Allemagne, et mis en œuvre par Expertise France et la GIZ (Coopération allemande.

L'objectif est d’améliorer la structuration et la performance des petites entreprises dans les filières prioritaires, agriculture, artisanat, numérique et commerce, tout en s'attaquant aux deux obstacles les plus fréquents : la formalisation des entreprises et l'accès au financement.

Lancé en 2023 et actif jusqu'en 2026, IYBA SEED vise à accompagner les jeunes entreprises dans leur passage d'un stade expérimental à une phase de maturité, capable d'attirer des investissements et de s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

Avec une population très jeune, plusieurs pays africains cherchent à faire de l’entrepreneuriat un levier de croissance économique et de création d’emplois durables.