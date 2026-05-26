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Des périmètres maraîchers solaires pour renforcer la sécurité alimentaire

Dans la région de la Kara, plusieurs périmètres maraîchers viennent d'être aménagés et équipés dans les communes de Kozah 3, Kozah 4 et Assoli 2, dans le cadre de la deuxième phase du projet SAIRT (Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo),  financé par le ministère allemand de la Coopération (BMZ).

Bilibia Lamboni © republicoftogo.com

Dans la région de la Kara, plusieurs périmètres maraîchers viennent d'être aménagés et équipés dans les communes de Kozah 3, Kozah 4 et Assoli 2, dans le cadre de la deuxième phase du projet SAIRT (Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo),  financé par le ministère allemand de la Coopération (BMZ).

Ces sites, dotés de forages, de systèmes de pompage et d'installations d'irrigation alimentées à l'énergie solaire, sont mis à disposition des coopératives agricoles locales pour booster la production.

« L'aménagement de ces sites permettra d'augmenter significativement les rendements et de renforcer la résilience des populations rurales face aux effets des changements climatiques », a souligné Bilibia Lamboni, chef de projet à INADES Formation, qui pilote l'initiative en collaboration avec le ministère de l'Agriculture.

L'enjeu est concret. Tomates, piments, oignons, pommes de terre, les prix des produits maraîchers ne cessent de grimper, tirés vers le haut par le coût élevé des importations. Développer une production locale et durable face aux aléas climatiques est désormais une priorité nationale.

Une réponse modeste,  mais tangible au défi alimentaire.

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