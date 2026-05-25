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Le numérique fait la course en tête

Le numérique confirme son statut de locomotive de l'économie togolaise. Selon les données de l’INSEED (Institut national de la statistique), le secteur a enregistré une croissance de 17,2% en 2025.

Le digital est le meilleur atout du Togo © republicoftogo.com

Le numérique confirme son statut de locomotive de l'économie togolaise. Selon les données de l’INSEED (Institut national de la statistique), le secteur a enregistré une croissance de 17,2% en 2025.

Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique : les investissements publics dans les infrastructures numériques, l'adoption croissante des solutions digitales par les entreprises, la digitalisation progressive de l'administration publique et une utilisation de plus en plus massive des services en ligne par la population.

Au-delà de ses propres chiffres, le secteur exerce un effet d'entraînement sur l'ensemble de l’économie, améliorant l'efficacité des services publics et privés, stimulant la compétitivité et accélérant la transformation structurelle du pays.

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