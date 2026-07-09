Rubriques

Tendances:
Développement

'Des procédures mal maîtrisées se paient cash'

Faire de la commande publique un levier de développement, c’est le souhait de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

Aftar Touré Morou © republicoftogo.com

Faire de la commande publique un levier de développement, c’est le souhait de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

A cet effet, elle a lancé une stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs du secteur.

Avoir un système pour des marchés publics plus efficace, plus transparent et davantage tourné vers les résultats. Voici l’objectif affiché par Aftar Touré Morou, directeur général de l'ARCOP.

Au menu de la réforme : la maîtrise des procédures, mais aussi l'adaptation aux nouveaux défis comme la digitalisation et l’IA.

L'enjeu dépasse la technique. Des marchés publics bien exécutés, dans les délais, c'est aussi des écoles, des centres de santé, des routes et pistes rurales livrés à temps. « Ils garantissent une meilleure utilisation des ressources publiques et contribuent à la croissance économique », souligne Aftar Touré Morou.

À l'inverse, des procédures mal maîtrisées se paient cash : retards de livraison, centres de santé hors normes, écoles inachevées, manuels scolaires livrés en retard.

Pour corriger le tir, l'ARCOP veut d'abord évaluer les forces et faiblesses du dispositif actuel, avant de bâtir un système de formation cohérent et adapté au terrain. Cette réflexion est au cœur d'une rencontre de quatre jours ouverte mardi à Lomé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Cercle vertueux pour les cantines scolaires

Cercle vertueux pour les cantines scolaires

Le Programme alimentaire mondial (PAM), le gouvernement la KfW (Banque de développement allemande) et la FAO ont lancé à Kara une opération d'envergure : distribuer 780 tonnes de semences et d'engrais à près de 10 000 producteurs des régions de la Kara et des Savanes, pour un investissement de 735 500 euros.

Professionnaliser les coopératives pour mieux les reconnaître

Professionnaliser les coopératives pour mieux les reconnaître

« C'est la coopérative qui nourrit le Togo. Sans les coopératives agricoles, le pays ferait face à d'importantes difficultés pour se nourrir. » Le constat de Baudouin Kola, délégué Afrique de l'Alliance coopérative internationale (ICA) pour le Togo, est sans appel.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.