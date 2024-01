Des projets à soutenir

Wazindo est une nouvelle plateforme d’appui à la mobilisation des ressources au profit de projets associatif ou entrepreneurial à fort impact social des jeunes et plus particulièrement des femmes et des personnes handicapées via le financement participatif.

Il est possible d’investir dans des projets en agriculture et élevage, en agroalimentaire ou dans le domaine des arts et de la culture, des médias ou de la formation.

La participation de chaque internaute peut être modeste ou plus significative.

Wazindo se positionne comme un intermédiaire entre les personnes souhaitant investir et les porteurs des projets.

La plateforme est d’origine béninoise.

Le financement participatif, également connu sous le nom de crowdfunding en anglais, est un modèle de financement qui permet à des individus ou à des entreprises de collecter des fonds auprès d'un grand nombre de personnes (les contributeurs ou investisseurs) pour financer un projet spécifique.

Ce système peut permettre aux porteurs de projet de lever des fonds rapidement et de tester l'intérêt du public pour leur idée. Cela peut également offrir aux contributeurs la possibilité de soutenir des projets qui les passionnent.