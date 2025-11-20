Durabilité urbaine : Lomé accueille un colloque international d’experts africains

Un colloque international consacré à la durabilité des villes africaines se déroule actuellement à Lomé.

Il rassemble des universitaires et experts venus du Bénin, du Ghana, du Nigeria, du Niger, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso et d’autres pays du continent.

Les discussions visent à renforcer l’apport scientifique, académique et technique des chercheurs dans la transformation durable des villes africaines, notamment à travers la recherche, l’innovation et l’analyse des politiques publiques.

Les participants se penchent sur plusieurs thématiques cruciales comme la gouvernance de l’eau, les défis liés à l’explosion démographique, le développement urbain et ses impacts, la qualité de l’habitat et du cadre de vie ainsi que le rôle des politiques publiques dans la construction de villes plus durables et résilientes.