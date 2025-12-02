Rubriques

Une formation pour moderniser l’agriculture

Une nouvelle génération de techniciens agricoles © republicoftogo.com

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) vient de lancer un programme destiné à préparer des jeunes aux métiers techniques qui accompagnent l’agriculture moderne.

Au total, une centaine de jeunes seront sélectionnés pour suivre une formation de six mois dans plusieurs spécialités.

L’objectif est de doter le pays de techniciens qualifiés, capables d’entretenir, réparer et fabriquer les équipements nécessaires à la modernisation du secteur.

Au Togo, l’agriculture fait vivre des millions de personnes, mais elle repose encore largement sur des méthodes traditionnelles. En formant des jeunes à ces métiers, les pouvoirs publics veulent appuyer la transformation du secteur et améliorer les conditions de travail des producteurs.

