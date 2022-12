Eau, inclusion et cohésion sociale

L’ambition affichée par le gouvernement est de garantir l’accès aux services de base à tous. Notamment un accès universel à l'eau potable de 85% d’ici 3 ans.

Pour y parvenir, il faut une stratégie et d’importants moyens financiers.

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a ouvert jeudi une table ronde qui rassemble les responsables du ministère de l’Eau et les partenaires techniques et financiers parmi lesquels l’Agence française de développement (AFD).

‘En dépit des progrès réalisés, le déficit reste important’, a reconnu la cheffe du gouvernement.

'Financer le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est aussi financer l'inclusion, la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme; d'où les enjeux de la présente table ronde’, a déclaré Tiem Bolidja, le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise.

Fournir de l’eau à toute la population, c’est non seulement lutter contre la pauvreté, mais assurer le développement du Togo.