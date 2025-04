Énergies renouvelables : cap sur 85 000 foyers électrifiés en 2025

L’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) poursuit ses efforts pour améliorer l’accès à l’énergie dans les zones les plus reculées du pays. En 2024, l’agence a permis à 81 843 ménages d’accéder à l’électricité grâce à des kits solaires.

La région des Plateaux arrive en tête avec 27 650 bénéficiaires, suivie de la Maritime (15 800), la Kara (13 650), la Centrale (13 021) et les Savanes (11 722). À noter que Lomé-Commune n’a pas été concernée par cette phase, la capitale disposant déjà d’un bon taux de couverture électrique.

Les kits fournis dans le cadre du programme présidentiel CIZO comprennent des panneaux solaires, des batteries, des câbles et des lampes destinés à l’éclairage ainsi qu’à l’alimentation de petits appareils électroménagers. Ils visent principalement les foyers situés hors du réseau électrique national.

Chaque kit est subventionné à hauteur de 24 000 Fcfa par ménage, permettant un accès plus équitable à l’énergie.

Pour 2025, l’AT2ER prévoit d’aller encore plus loin, avec 85 000 ménages ciblés, soit 3 157 de plus que l’année précédente. La répartition prévoit 30 000 kits pour la région des Plateaux, 15 000 pour la Maritime, 14 000 pour la Kara, 13 500 pour la Centrale et 12 500 pour les Savanes.

Ce programme illustre la volonté du gouvernement de réduire les inégalités d’accès à l’énergie et de promouvoir les solutions renouvelables au cœur du développement rural.