Rubriques

Tendances:
Développement

Forages, réhabilitations, énergie solaire : le nord retrouve son eau

La région de la Kara reprend son souffle. Après des mois de pénurie d'eau qui ont durement affecté les populations, les travaux engagés par la Togolaise des Eaux (TdE) commencent à porter leurs fruits.

La bataille de l'eau est en train d'être gagnée © DR

La région de la Kara reprend son souffle. Après des mois de pénurie d'eau qui ont durement affecté les populations, les travaux engagés par la Togolaise des Eaux (TdE) commencent à porter leurs fruits.

150 nouveaux forages ont été réalisés, dont 69 présentent un débit satisfaisant. Parmi eux, 43 sont déjà raccordés au réseau de distribution, tandis que les autres sont en attente de connexion. Résultat : la capacité de production a atteint 12 000 m³ par jour, soit environ 80% de la production journalière du barrage de la Kozah avant les pénuries.

« Les résultats sont encourageants. Nous devons toutefois poursuivre les efforts pour achever les raccordements restants et garantir un accès durable à l'eau potable », a déclaré le directeur général de la TdE, Yawanké Waké Gbati, lors d'une visite des chantiers à Kara.

En parallèle, des postes d'eau autonomes solaires font l'objet de travaux de réhabilitation dans les préfectures de Dankpen, Doufelgou et Bassar, un effort qui témoigne de la volonté du gouvernement d'étendre l'accès à l'eau potable à l'ensemble du nord du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Energie solaire mieux encadrée

Energie solaire mieux encadrée

Si le gouvernement promeut activement la transition énergétique, la production d'électricité à partir de panneaux solaires reste soumise à une réglementation stricte. 

Coup de pouce de l'UE à l'aquaculture

Coup de pouce de l'UE à l'aquaculture

L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Gwilym Ceri Jones, a lancé mardi à Elavagnon, (préfecture de l’Est-Mono) un fonds revolving destiné à financer l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur aquacole.

Le Togo se dote d'un cadre juridique pour son secteur immobilier

Le Togo se dote d'un cadre juridique pour son secteur immobilier

Le secteur immobilier togolais va se doter de nouveaux outils législatifs. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, a annoncé la préparation de trois textes : un Code de la construction intégrant les enjeux climatiques, un Code de l'urbanisme et une loi réglementant la profession d'agent immobilier.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.