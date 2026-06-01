Rubriques

Tendances:
Développement

Le Togo se dote d'un cadre juridique pour son secteur immobilier

Le secteur immobilier togolais va se doter de nouveaux outils législatifs. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, a annoncé la préparation de trois textes : un Code de la construction intégrant les enjeux climatiques, un Code de l'urbanisme et une loi réglementant la profession d'agent immobilier.

Kodjo Adédzé © republicoftogo.com

Le secteur immobilier togolais va se doter de nouveaux outils législatifs. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, a annoncé la préparation de trois textes : un Code de la construction intégrant les enjeux climatiques, un Code de l'urbanisme et une loi réglementant la profession d'agent immobilier.

Ces réformes s'accompagnent de réalisations concrètes : l'aménagement d'un pôle urbain résilient au nord-est de Lomé, la création de la cité Mokpokpo à Adidogomé avec près de 1 000 logements sociaux, et la promotion des énergies renouvelables dans la construction.

Le gouvernement mise également sur la formation, à travers l'IFAD-Bâtiment, pour doter les jeunes de compétences techniques dans le secteur de la construction, et sur le Centre de la construction et du logement (CCL), opérationnel depuis 1967, pour valoriser les matériaux locaux et l'efficacité énergétique.

« La vision du gouvernement est celle d'un développement territorial harmonieux, inclusif et durable, fondé sur la justice sociale et l'égalité des chances », a déclaré Adédzé en marge du Salon de l'immobilier et de l'énergie de Lomé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

De l'idée à l'entreprise

De l'idée à l'entreprise

Dans la région de la Kara, des jeunes entrepreneurs bénéficient d'un renforcement de capacités dans le cadre du projet IYBA SEED (Investing in Youth Business in Africa), financé par l'Union européenne, la France et l'Allemagne, et mis en œuvre par Expertise France et la GIZ (Coopération allemande).

Des périmètres maraîchers solaires pour renforcer la sécurité alimentaire

Des périmètres maraîchers solaires pour renforcer la sécurité alimentaire

Dans la région de la Kara, plusieurs périmètres maraîchers viennent d'être aménagés et équipés dans les communes de Kozah 3, Kozah 4 et Assoli 2, dans le cadre de la deuxième phase du projet SAIRT (Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo),  financé par le ministère allemand de la Coopération (BMZ).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.