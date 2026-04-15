Forages, retenues d'eau et terres restaurées au service de la sécurité alimentaire

Le Togo accélère la cadence sur le front de la sécurité alimentaire. Le Projet 2 du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) a été lancé mercredi à Atakpamé, dans la région des Plateaux.

Initié par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et bénéficiant du soutien financier conjoint de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), ce projet de cinq ans s'inscrit dans une dynamique régionale englobant plusieurs pays sahéliens.

Au Togo, il sera déployé dans 10 communes de la région des Plateaux : Agou, Akebou, Kpélé, Amou, Ogou, Est-Mono et Haho.

Les investissements prévus sont à la hauteur des enjeux : construction de 50 forages et 15 retenues d'eau pour sécuriser l'accès à l'eau, aménagement de 5 marchés à bétail pour dynamiser les échanges pastoraux, et restauration de 2 500 hectares de terres dégradées pour redonner vie aux sols épuisés.

Quatre composantes structurent le projet : renforcement de la résilience climatique des productions agro-sylvo-pastorales, développement des chaînes de valeurs agricoles et pastorales, appui aux institutions régionales et coordination globale du programme.

Le projet pourra impacter directement plus de 395 000 bénéficiaires

Dans un contexte marqué par des aléas climatiques de plus en plus fréquents et une pression croissante sur les ressources agricoles, Lomé choisit résolument la voie de la résilience, de la souveraineté alimentaire et du développement rural durable.