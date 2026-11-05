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« Hêzou », la foreuse qui doit apporter l’eau aux villages

Plus de 4 000 localités n’ont toujours pas accès à l’eau potable, selon le ministère délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement.

La nouvelle foreuse © DR

Plus de 4 000 localités n’ont toujours pas accès à l’eau potable, selon le ministère délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement.

Pour accélérer les forages, les services techniques viennent de se doter d’une nouvelle foreuse, baptisée « Hêzou », qui signifie « paix » en kabyè.

Ultra-performante, la machine peut forer jusqu’à 450 mètres de profondeur, ce qui permet d’atteindre des nappes inaccessibles aux équipements plus anciens.

Sept foreuses sont en activité. Ce qui devrait permettre de réaliser 231 forages.

Cette acquisition s’inscrit dans l’objectif fixé par les autorités : garantir l’accès à l’eau potable à l’ensemble de la population à l’horizon 2030. En renforçant ses propres capacités de forage, le ministère entend intervenir plus rapidement, sans dépendre uniquement des entreprises privées.

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