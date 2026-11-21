Le Togo va fortement augmenter ses moyens contre l’extrême pauvreté.

Selon le budget-programme 2027-2029,Les besoins restent importants. Malgré une croissance économique soutenue, la réduction de l’extrême pauvreté est restée modeste entre 2021 et 2023, malgré une croissance moyenne de 6,1 %, selon la Banque mondiale. Les écarts entre villes et campagnes sont marqués. Les régions du nord, comme les Savanes, sont les plus touchées.

ASTRE vise à aider les ménages les plus pauvres, en particulier les femmes : dans les familles, ce sont souvent elles qui consacrent l’argent à la nourriture, à la santé et à la scolarité des enfants. La Banque mondiale l’a doté en 2023 d’un financement de 100 millions de dollars.

Le programme repose sur trois volets :

Des transferts d’argent versés directement aux ménages vulnérables, généralement par téléphone mobile. Pas besoin de se déplacer ni de passer par un guichet : l’argent arrive sur le portefeuille électronique du bénéficiaire.

versés directement aux ménages vulnérables, généralement par téléphone mobile. Pas besoin de se déplacer ni de passer par un guichet : l’argent arrive sur le portefeuille électronique du bénéficiaire. Un meilleur ciblage. Un système d’identification unique et un registre social des ménages doivent permettre de savoir précisément qui a besoin d’aide, et d’éviter les oublis comme les fraudes.

Un système d’identification unique et un registre social des ménages doivent permettre de savoir précisément qui a besoin d’aide, et d’éviter les oublis comme les fraudes. Un accompagnement des jeunes vulnérables vers l’emploi et l’autonomie financière, pour qu’ils ne dépendent pas durablement de l’aide.

L’objectif est d’aider les familles à faire face aux urgences, mais aussi à investir dans l’avenir : scolariser les enfants, se soigner, lancer une petite activité.

L’héritage de Novissi

ASTRE s’appuie sur deux expériences antérieures. Il y a d’abord Novissi (« solidarité » en langue éwé), le programme d’aide d’urgence par téléphone mobile lancé en 2020 pendant la pandémie de Covid-19.

Salué à l’international, il avait permis d’aider en quelques semaines des centaines de milliers de travailleurs du secteur informel privés de revenus. Il y a ensuite les Filets sociaux de base, qui versaient déjà des allocations régulières à des familles pauvres.

La hausse du budget accompagne l’arrivée de nouveaux bénéficiaires directs. Ils étaient 80 000 en 2026. Ils seront 160 000 en 2027, puis 240 000 en 2028, soit 80 000 de plus chaque année.

À l’horizon 2029, le programme veut toucher 1,24 million de personnes et aider au moins 250 000 foyers à mieux résister aux chocs climatiques (sécheresses, inondations), sanitaires et sécuritaires, notamment dans le nord du pays, exposé aux menaces venues du Sahel.