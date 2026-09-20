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Hydraulique villageoise : l'aide précieuse de Beijing

Malgré des conditions géologiques complexes et les contraintes imposées par la saison des pluies, le projet d'hydraulique villageoise financé par la Chine dans plusieurs localités touche à sa fin.

L’ambassadrice de Chine en compagnie de Séna Alipui, ministre délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement © DR

Malgré des conditions géologiques complexes et les contraintes imposées par la saison des pluies, le projet d'hydraulique villageoise financé par la Chine dans plusieurs localités touche à sa fin.

Lancé il y a deux ans, le bilan est satisfaisant : 350 forages réalisés, au bénéfice de 300 villages et de plus de 170 000 habitants de la région des Plateaux.

Concrètement, ce projet visait un objectif simple mais crucial : renforcer durablement l'accès à l'eau potable des populations rurales, souvent les plus éloignées des réseaux existants, à travers des ouvrages hydrauliques taillés pour répondre aux besoins réels des communautés locales, plutôt que des infrastructures standardisées.

C'est à Abalo Copé, dans le canton de Wahala, que l'ambassadrice de Chine, Wang Min, a procédé vendredi à la remise symbolique des ouvrages aux autorités.

« Cette initiative va transformer concrètement le quotidien des populations rurales’, s’est elle félicitée.

L'achèvement de ce projet vient confirmer une conviction affichée de longue date au Togo : l'accès universel à l'eau potable n'est pas un simple confort, mais un levier essentiel de développement humain, de santé publique et de résilience des communautés face aux dérèglements climatiques. 

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