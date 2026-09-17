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Une agriculture connectée

Le Système d'informations hydro-agro-météorologiques (SIHAM) entre dans sa phase opérationnelle.

Cinq kiosques, une couverture nationale © republicoftogo.com

Le Système d'informations hydro-agro-météorologiques (SIHAM) entre dans sa phase opérationnelle.

Cinq DigitKiosques régionaux ont été remis à leurs gestionnaires institutionnels, marquant une étape importante pour rapprocher les producteurs des données indispensables à leur activité quotidienne.

Financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'International Fertilizer Development Center, le dispositif centralise une multitude d'informations utiles aux exploitants : prévisions météorologiques, prix des produits agricoles, disponibilité des semences et des engrais, mais aussi offres d'assurance, services financiers et localisation des points de vente. Autant de données diffusées en plusieurs langues locales, afin qu'aucun producteur, quel que soit son niveau d'alphabétisation en français, ne reste à l'écart de cette information.

Implantés dans les cinq régions du pays, les DigitKiosques doivent également faciliter l'accès aux services agrométéorologiques, au conseil agricole et aux mécanismes d'assurance, avec un déploiement prioritaire dans les Zones d'aménagement agricole planifiées (ZAAP) et d'autres bassins de production stratégiques.

En misant sur une meilleure anticipation des risques climatiques et des fluctuations de marché, le SIHAM ambitionne ainsi de transformer une agriculture souvent tributaire des aléas en un secteur mieux informé, mieux préparé et, à terme, plus résilient.

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