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Kloto reprend la main sur son avenir

Dans la préfecture de Kloto, grenier agricole de la région des Plateaux, une nouvelle dynamique intercommunale est en marche.

Georges Eho © republicoftogo.com

Dans la préfecture de Kloto, grenier agricole de la région des Plateaux, une nouvelle dynamique intercommunale est en marche.

Avec l'appui de l'Union européenne et de la Convention des Maires pour le Climat et l'Énergie en Afrique Subsaharienne (COMSSA), les trois communes de la préfecture - Kloto 1, Kloto 2 et Kloto 3 - ont créé le groupement intercommunal «Solidarité Climat Kloto», chargé de coordonner la lutte contre les défis environnementaux et énergétiques.

Pour les douze prochains mois, deux chantiers sont au cœur de l'action. Une décharge commune sera mise en place pour mettre fin aux dépotoirs sauvages qui défigurent les localités. Parallèlement, un vaste programme de reboisement est prévu, ciblant la chaîne de l'Atakora et les berges des rivières de la préfecture.

«Il faut redorer le blason de la préfecture de Kloto, qui est par essence une zone verdoyante », explique Georges Eho, maire de Kloto 2 et président du groupement.

Au-delà de l'urgence environnementale, le groupement entend s'attaquer à l'aménagement du territoire, au développement économique et agricole, à la préservation des sites touristiques et au renforcement des services publics.

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