L'éducation comme priorité

Un programme d’urgence de renforcement de la résilience dans la Région des Savanes (PURS) a été mis en oeuvre dans ce secteur sensible du Togo sous la menace terroriste.

Cette initiative met le focus sur le social, notamment l’éducation. Il est planifié la construction d’écoles et l’extension de celles existantes.

Un accord signé vendredi prévoit la construction de 122 salles de classe dans la région des Savanes et la préfecture de Kéran, grâce à un cofinancement du gouvernement et ses partenaires, notamment l’Association Internationale de Développement (IDA) et le Partenariat Mondial pour l’éducation (PME).

Le PURS ne se limite pas à l’éducation. Il concerne également la santé, l’agriculture, l’artisanat.

L’objectif est d’offrir des perspectives d’avenir à une population pauvre, notamment les jeunes, qui pourrait être sensible à la propagande jihadistes. Les organisations terroristes présentes dans la région ne manquent pas de moyens financiers.