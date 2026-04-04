L’électricité est un droit pour tous

L'accès à l'électricité est bien plus qu'une question d'infrastructure. C'est une condition fondamentale du développement économique, de la santé, de l'éducation et de la dignité de la population.

Les pouvoirs publics se sont fixés un objectif ambitieux mais atteignable : porter le taux d'accès national à l'électricité à 80% cette année, contre 76% à fin 2025. Pour y parvenir, un programme multidimensionnel est déployé, articulé autour de quatre leviers complémentaires.

Le Togo dispose aujourd'hui de 4 mini-grids opérationnels, à Assoukoko, Bavou, Koutoum et Takpankpiéni, qui alimentent en électricité des communautés rurales isolées du réseau national. En 2026, 17 nouveaux mini-grids viendront renforcer ce dispositif : 15 dans la région des Plateaux, 1 dans la Maritime et 1 dans la Centrale.

Ces infrastructures décentralisées, alimentées en grande partie par l'énergie solaire, constituent une réponse adaptée aux zones dispersées où l'extension du réseau classique serait techniquement complexe et économiquement prohibitive. Elles permettent d'électrifier des villages entiers, de soutenir les activités économiques locales et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus éloignées.

La centrale solaire de Blitta est l'un des symboles de la transition énergétique togolaise. Sa trajectoire de croissance est éloquente : 50 MWc en 2024, 70 MWc en 2025, et l'objectif de 100 MWc en 2026, soit le double de sa capacité initiale en l'espace de deux ans seulement.

Cette montée en puissance progressive renforce l'autonomie énergétique du pays, réduit sa dépendance aux importations d'électricité et consolide la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national. Une trajectoire alignée sur les engagements climatiques du Togo et sur les objectifs de développement durable.

Pour les ménages les plus isolés, ceux que le réseau de distribution n'atteint pas et ne pourra pas atteindre à court terme, le gouvernement prévoit le déploiement de 100 500 kits solaires individuels. Chaque kit comprend des panneaux photovoltaïques, des batteries de stockage, des fils d'alimentation, des lampes LED et des prises pour les appareils électroménagers de base.

Ces systèmes autonomes sont subventionnés par l'État via le dispositif chèque CIZO, à hauteur de 2 000 FCFA par mois par ménage, un mécanisme d'accessibilité financière qui permet aux familles les plus modestes de bénéficier d'une énergie propre, fiable et à moindre coût.

Sur le réseau classique, la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) ambitionne de raccorder 163 716 nouveaux clients en 2026, dont 37 438 dans le Grand Lomé. Une extension significative du réseau de distribution qui viendra compléter les efforts hors-réseau et garantir une couverture progressive et cohérente de l'ensemble du territoire.

Mini-grids ruraux, centrale solaire en expansion, kits hors-réseau pour les ménages isolés, nouveaux raccordements urbains et périurbains : le Togo ne mise pas sur une seule solution, mais sur une approche intégrée et complémentaire qui reconnaît la diversité des situations géographiques et économiques de sa population.

L'objectif de 80% d'accès à l'électricité en 2026 est à la fois un chiffre et un engagement. Un engagement que le gouvernement traduit, cette année, en actions concrètes, en investissements ciblés et en solutions adaptées à chaque réalité du terrain.