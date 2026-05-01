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Le Togo fait de la mer un levier de croissance

Cap sur 2030 : Lomé veut faire de ses 16 100 km² d'espace maritime un moteur de croissance, d'emplois et de rayonnement régional.

Un espace à fort potentiel © republicoftogo.com

Le Togo vient de se doter d'une Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNPML). 

S'imposer comme acteur maritime de référence dans le Golfe de Guinée, c’est l’ambition des autorités.

Cinq axes structurent cette feuille de route : gouvernance maritime renforcée, développement de l'économie bleue, protection de l'environnement marin et côtier, promotion de la recherche maritime et coopération internationale dynamique.

L'espace maritime togolais couvre 16 100 km², soit 30% de la superficie du territoire national. Un espace qui abrite une économie portuaire dynamique, une pêche artisanale vitale pour des milliers de familles, un potentiel en hydrocarbures offshore et un tourisme maritime en devenir.

Edem Kokou Tengué, ministre délégué chargé de l'Economie maritime, pilote ce projet.

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