L'esprit jésuite

Le réseau Inades Formation poursuit sa mission de promotion sociale et économique des populations rurales.

15 projets ont été déployés l’année dernière avec plus de 40 770 bénéficiaires directs dans 33 communes.

Les interventions ont couvert un spectre large et complémentaire : formations pratiques, appuis techniques, dotation en équipements agricoles, développement d'unités de transformation de produits locaux et aménagement de sites de production maraîchère et vivrière. En parallèle, des actions de reboisement et de protection des zones de mangrove ont renforcé la résilience des communautés face aux effets croissants du changement climatique.

Parmi les réalisations les plus structurantes, l'aménagement de 22 hectares de périmètres hydroagricoles équipés de forages alimentés par panneaux solaires a transformé le quotidien de 635 ménages agricoles. Grâce à un accès sécurisé et permanent à l'eau, la production maraîchère se poursuit désormais en pleine saison sèche, garantissant une disponibilité continue de légumes frais et des revenus réguliers issus des ventes sur les marchés locaux.

Des projets ciblés ont également été conduits dans les régions des Savanes et de la Kara, dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture familiale (PADAF), avec un accent particulier sur la sécurité alimentaire inclusive et la lutte contre le commerce illégal des peaux d'ânes en Afrique de l'Ouest.

Inades Formation (Institut Africain pour le Développement Économique et Social) est un réseau panafricain d'organisations non gouvernementales.

Fondé en 1962 par des Jésuites, Inades est né de la volonté d'accompagner le développement rural en Afrique par la formation et l'éducation des populations. Au fil des décennies, il s'est progressivement transformé en un réseau autonome d'ONG nationales, tout en conservant son ADN originel : mettre l'humain au cœur du développement.