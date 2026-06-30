L'irrigation solaire gagne du terrain

Entre 2024 et 2025, 467 systèmes de pompage solaire photovoltaïque ont été installés à travers le pays, principalement dans les régions des Plateaux (189), Maritime (100) et de la Kara (90).

Ces dispositifs fonctionnent grâce à des panneaux solaires qui alimentent une pompe, permettant de puiser l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures, une solution adaptée aux zones où l'accès à l'électricité reste limité.

133 nouveaux systèmes sont programmés en 2026, pour un investissement de plus de 80 millions de Fcfa.

La région des Savanes concentrera l'essentiel des installations avec une centaine d'ouvrages, suivie des Plateaux et de la Centrale.