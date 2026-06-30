Rubriques

Tendances:
Développement

L'irrigation solaire gagne du terrain

Entre 2024 et 2025, 467 systèmes de pompage solaire photovoltaïque ont été installés à travers le pays, principalement dans les régions des Plateaux (189), Maritime (100) et de la Kara (90).

Le soleil au service des champs © republicoftogo.com

Entre 2024 et 2025, 467 systèmes de pompage solaire photovoltaïque ont été installés à travers le pays, principalement dans les régions des Plateaux (189), Maritime (100) et de la Kara (90).

Ces dispositifs fonctionnent grâce à des panneaux solaires qui alimentent une pompe, permettant de puiser l'eau nécessaire à l'irrigation des cultures, une solution adaptée aux zones où l'accès à l'électricité reste limité.

133 nouveaux systèmes sont programmés en 2026, pour un investissement de plus de 80 millions de Fcfa. 

La région des Savanes concentrera l'essentiel des installations avec une centaine d'ouvrages, suivie des Plateaux et de la Centrale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

60 milliards mobilisés par la BOAD pour l'agriculture

60 milliards mobilisés par la BOAD pour l'agriculture

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) accorde un nouveau financement de 40 milliards de Fcfa au Togo dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'appui à la mécanisation agricole et à l'irrigation (ProMAI). 

Un réseau à entretenir

Un réseau à entretenir

Le gouvernement prévoit d'entretenir 1 912 km de routes nationales d'ici la fin de l'année 2026, pour un budget de 18,1 milliards de Fcfa.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.