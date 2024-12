La BAD accorde une garantie partielle de crédit

Le conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 29 novembre une garantie partielle de crédit (GPC) de 200 millions d’euros pour soutenir le premier financement durable du Togo destiné à la mise en œuvre de projets verts et sociaux.

Cet appui permettra au gouvernement de lever des financements de manière compétitive auprès de banques commerciales internationales, en diversifiant ses sources de financement et en allongeant son profil de maturité.

Les fonds seront affectés à des projets et initiatives éligibles dans des secteurs alignés sur les Objectifs de développement durable des Nations unies et sur le Cadre de financement durable du pays.

Ces secteurs comprennent : la préservation de la biodiversité terrestre et aquatique, l’adaptation au changement climatique, l’agriculture, la foresterie et la pêche durables, la prévention et le contrôle de la pollution, l’accès à une énergie décarbonée, fiable et abordable, la souveraineté et la sécurité alimentaires, les services éducatifs, le soutien à l’emploi, l’inclusion financière et l’autonomisation économique, la connectivité et l’inclusion numérique ainsi que les filets de sécurité sociale et la réduction de la pauvreté.

Le projet est également aligné sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025, souligne le communiqué de la BAD.