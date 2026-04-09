La Banque mondiale inspecte ses investissements dans les Savanes

Le nouveau représentant du Groupe de la Banque mondiale au Togo, Tony Verheijen, est en déplacement depuis mercredi dans la région des Savanes.

Objectif : aller au-delà des rapports, voir sur le terrain l'impact concret des projets financés par l'institution dans le nord du pays, et donner un coup d'accélérateur aux réalisations en cours.

Le projet phare de la visite est RESPITE, une initiative qui vise à transformer l'accès à l'énergie dans une région longtemps sous-électrifiée.

Au programme : une centrale solaire photovoltaïque de 25 MWc à Dalwak, dans la périphérie de Dapaong, couplée à un système de stockage par batterie d'au moins 36 MWh pour garantir une fourniture stable, même hors heures d'ensoleillement. Une ligne d'évacuation de 14 km viendra compléter le dispositif, tandis que 1 853 lampadaires solaires seront installés et 12 100 foyers raccordés au réseau.

Deux autres projets s'inscrivent dans la même dynamique. Le COSO cible la cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, résilience des communautés, prévention des conflits, infrastructures de base et opportunités économiques pour les jeunes et les femmes.

Le IDEA, lui, ambitionne de connecter environ 8 000 institutions publiques - écoles, centres de santé - au haut-débit dans les Savanes et la Kara. Une révolution silencieuse pour des communautés où l'accès au numérique reste encore largement insuffisant.

Sur le terrain, Tony Verheijen n'a pas esquivé l'essentiel. Dans ses échanges avec les autorités régionales, il a insisté sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et responsable des ressources mobilisées, rappelant que chaque franc investi doit se traduire par « des solutions durables et adaptées aux besoins réels » des populations bénéficiaires.