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La Banque mondiale répond à la soif des populations

Le Projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo (PASH-MUT), financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars entre dans sa phase opérationnelle.

Un investissement de 75 millions de dollars © republicoftogo.com

Le Projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo (PASH-MUT), financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions de dollars entre dans sa phase opérationnelle.

Premier chantier emblématique : la réhabilitation complète du château d'eau de Tokoin, l'un des plus grands du centre-ville de Lomé. Installation stratégique, il assure actuellement l'approvisionnement en eau des quartiers environnants,  mais aussi d'institutions critiques comme le CHU Sylvanus Olympio et le camp militaire Général Gnassingbé Eyadema. Un rendement aujourd'hui insuffisant, que le projet entend corriger.

Au-delà de cette réhabilitation, le PASH-MUT vise à améliorer l'accès à l'eau potable dans le Grand Lomé, renforcer les institutions du secteur, promouvoir l'hygiène et l'assainissement et améliorer la performance opérationnelle du fournisseur de services d'eau.

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