La BM contribue à changer la vie des jeunes

Le projet d’opportunités d’emploi pour les jeunes vulnérables (EJV) fait partie intégrante des initiatives gouvernementales pour réduire la pauvreté au sein des communautés à la base. Il est arrivé à son terme fin 2021.

Le programme, lancé il y a 5 ans et piloté par l’Agence nationale d’appui au développement à la base (Anadeb) a été financé par la Banque mondiale.

14.000 jeunes (hommes et femmes), âgés de 18 à 35 ans, en situation de pauvreté et ou de vulnérabilité issus de 200 villages en ont bénéficié.

Le budget de 9 milliards de Fcfa a bénéficié à plus de 14.000 jeunes (hommes et femmes), âgés de 18 à 35 ans, en situation de pauvreté et ou de vulnérabilité issus de 200 villages.

‘Ce que j’ai vu dans mes tournées m’a vraiment impressionné. Je pense que le projet a changé non seulement la vie de ces jeunes ainsi que la vie au niveau de la communauté. La Banque est disponible pour continuer à accompagner le gouvernement pour sa politique d’emploi des jeunes’, a déclaré vendredi Hawa Cissé Wagué, la représentante de la BM à Lomé.

Consolidation de la cohésion sociale, engagement civique pour le développement communautaire sont les impacts de cette initiative.

Cette collaboration avec la Banque pourrait prendre une nouvelle forme en 2022. La lutte contre la pauvreté est loin d’être terminée.